Non è vero che Mika condurrà l’Eurovision (almeno, al momento nessuna conferma): Gabriele Corsi costretto a smentire in diretta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Durante il programma di Radio Deejay “Chiamate Roma Triuno Triuno” il conduttore Gabriele Corsi aveva lanciato una notizia sull’Eurovision Song Contest: “Salutiamo Mika che sta conducendo X Factor (è in giuria, ndr) e che sta per condurre l’Eurovision. Ops, ci è sfuggito”. Com’è noto l’edizione 2022 della manifestazione si terrà in Italia dopo la vittoria dei Maneskin, la città non è ancora stata svelata. Le parole di Corsi in pochi minuti sono rimbalzate sui social e sui principali siti d’informazione. Ventiquattro ore dopo il presentatore romano è costretto al dietrofront con tanto di smentita in diretta: “È successo che ieri qualcuno ha rilanciato la mia battuta sui social e gli organi di stampa l’hanno ripreso, la notizia è finita ovunque. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Durante il programma di Radio Deejay “Chiamate Roma Triuno Triuno” il conduttoreaveva lanciato una notizia sulSong Contest: “Salutiamoche sta conducendo X Factor (è in giuria, ndr) e che sta per condurre. Ops, ci è sfuggito”. Com’è noto l’edizione 2022 della manifestazione si terrà in Italia dopo la vittoria dei Maneskin, la città non è ancora stata svelata. Le parole diin pochi minuti sono rimbalzate sui social e sui principali siti d’informazione. Ventiquattro ore dopo il presentatore romano èal dietrofront con tanto di smentita in: “È successo che ieri qualcuno ha rilanciato la mia battuta sui social e gli organi di stampa l’hanno ripreso, la notizia è finita ovunque. La ...

Advertising

borghi_claudio : Volete capire il vero motivo della riforma del catasto? Volete spazzare via i dubbi su 'ma non serve per scopi fisc… - tancredipalmeri : Quello che sta succedendo con Donnarumma è assolutamente vergognoso. Non dirlo è solo per non inimicarsi i tifosi… - ladyonorato : Ehi #Caprarica, anche questa donna “non sa di cosa parla”, vero? Ascolti Vera Sharav, superstite dell' olocausto da… - Pippo11850141 : @Signorasinasce Povera Italia massacrata da questi orribili esseri che ormai sono radicati e incancreniti nelle pos… - Xj_Vero_ : RT @harryvssun: cercava di non sorridere appena ha visto harry non ce la faccio -