Nokia T20 | scheda tecnica e data di uscita del nuovo tablet della casa finlandese

(Di giovedì 7 ottobre 2021) IlT20 è in arrivo scopriamo ladiT20:display: in-cell 10,4? 1200×2000, 5:3, 400 nit, certificazione luce blu processore: Unisoc T610 memoria: 3/4GB di RAM, 32/64GB interna espandibile fino a 512GB audio: speaker stereo con OZO Playback, 2x microfoni OS: Android 11 connettività: LTE (opzionale), single SIM, WiFi 5, Bluetooth 5, USB-C, jack da 3,5mm, GPS (solo LTE) protezione: IP52 sblocco: facciale altro: Google Kids Space, Google Entertainment Space fotocamere: anteriore: 5MP posteriore: 8MP AF con flash LED batteria: 8.200mAh non rimovibile con ricarica ...

è il primo tablet di HMD Global con processore UniSoc T610, display da 10.4 pollici (2000 x 1200 pixel), batteria da 8200 mAh e Android 11, con almeno due anni di aggiornamenti software ...HMD,per il grande pubblico, ha presentato il tabletche segna l'ingresso della serie T nella line - up dello storico marchio finlandese. Ilnon arriva a caso ma in un momento di grande richiesta di tavolette elettroniche . Lo dicono gli ...Milano, 6 ottobre 2021 - Nokia, presenta il nuovo tablet Nokia T20 che porta la classica qualità dei telefoni Nokia sul grande schermo, con una gamma di funzio ...In prevendita da oggi, con spedizioni già da domani, il Nokia T20 è il nuovo tablet con cui la storica compagnia torna nel particolare settore della tecnologia di consumo. (ANSA) ...