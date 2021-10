Morte Martina Rossi, Cassazione conferma condanne a 3 anni (Di giovedì 7 ottobre 2021) confermate in via definitiva le condanne a 3 anni di reclusione per Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni per tentata violenza di gruppo . Lo ha deciso la quarta sezione penale della Cassazione, nell'... Leggi su quotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021)te in via definitiva lea 3di reclusione per Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni per tentata violenza di gruppo . Lo ha deciso la quarta sezione penale della, nell'...

Advertising

PrimaCommunica2 : Morte Martina Rossi, la Cassazione ha confermato le condanne a 3 anni per Albertoni e Vanneschi - carloarbini51 : RT @Adnkronos: Morte #MartinaRossi, Cassazione conferma condanne. - Adnkronos : Morte #MartinaRossi, Cassazione conferma condanne. - ciombei : Giustizia . #MartinaRossi #Martina Morte di Martina Rossi: la Cassazione conferma le condanne a 3 anni per Vannesc… - gabriel55950265 : @repubblica Un forte abbraccio ai genitori di Martina per tutto quello che hanno patito e continuano a patire per… -