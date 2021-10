Milano, blocca e cerca di sequestrare la ex fidanzata: 'Non devi lasciarmi'. Arrestato 32enne (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non accettava la fine di quella breve relazione e aveva iniziato a perseguitare la sua ex . Nonostante una denuncia, ieri l'ha bloccata e rapita : è accaduto in provincia di . L'uomo, un 32enne con ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non accettava la fine di quella breve relazione e aveva iniziato a perseguitare la sua ex . Nonostante una denuncia, ieri l'hata e rapita : è accaduto in provincia di . L'uomo, uncon ...

