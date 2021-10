Meta di Sorrento | truffa ad anziana con furto di soldi e gioielli | due arresti

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Cronaca di Napoli: i duetori avevano raggirato un’didicostringendola a pagare perché “suo nipote è in pericolo”. La donna è scoppiata in lacrime quando i Carabinieri le hanno riconsegnato. Nuovo caso diai danni di anziani, questa volta adi. I Carabinieri della stazione

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Truffano anziana, due arresti a Meta di Sorrento - SkyTG24 : Truffano anziana, due arresti a Meta di Sorrento - T7TorreSette : #MetadiSorrento - Truffa di 5mila euro ad un'anziana donna: arrestati due napoletani - Ntonio71 : Allora l hanno ucciso a meta di Sorrento Perché gay #gigino #chilhavisto - Anders967 : RT @agopressit: Si sono conclusi ieri i lavori di scavo ai ruderi della Villa del Capo di Sorrento, eseguiti da un pool di studenti e di do… -

Ultime Notizie dalla rete : Meta Sorrento

Ieri pomeriggio i carabinieri hanno bloccato e arrestato, adi, 2 napoletani di 50 e 41 anni. I due sono accusati di aver raggirato una donna anziana, facendosi consegnare un migliaio di euro in contanti e gioielli in oro custoditi in casa. "Tuo ...Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Piano dihanno bloccato e arrestato aun 50enne e un 41enne , entrambi napoletani e già noti alle forze dell'ordine. Sono ritenuti responsabili di aver raggirato un'anziana signora facendosi ...I carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno bloccato due truffatori in fuga dopo essersi fatti consegnare 5mila euro da una anziana della zona ...SORRENTO – Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento hanno bloccato e arrestato a Meta un 50enne e un 41enne, entrambi napoletani e già noti alle ff.oo. Sono riten ...