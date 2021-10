Meloni smaschera Calenda: "Cosa ha fatto in poche ore..." (Di giovedì 7 ottobre 2021) È scontro tra Meloni e Calenda perché il leader di Azione critica (da mesi) il Pd e allo stesso tempo conferma il sostegno a Gualtieri Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 ottobre 2021) È scontro traperché il leader di Azione critica (da mesi) il Pd e allo stesso tempo conferma il sostegno a Gualtieri

Advertising

talismanogiada : RT @FratellidItalia: ?? @GiorgiaMeloni smaschera il mainstream. Noi non siamo ricattabili. Da ascoltare. #FratellidItalia #Meloni https://t.… - MamySwamy : RT @FratellidItalia: ?? @GiorgiaMeloni smaschera il mainstream. Noi non siamo ricattabili. Da ascoltare. #FratellidItalia #Meloni https://t.… - Adrien_Zucchero : PiazzaPulita, Giorgia Meloni smaschera Formigli: 'In studio da te? A una condizione', svelato il gioco sporco contr… - tagliacerri : RT @FratellidItalia: ?? @GiorgiaMeloni smaschera il mainstream. Noi non siamo ricattabili. Da ascoltare. #FratellidItalia #Meloni https://t.… - e_cavagna : PiazzaPulita, Giorgia Meloni smaschera Formigli: 'In studio da te? A una condizione', svelato il gioco sporco contr… -