Love is in the air anticipazioni 8 ottobre 2021, confessioni d'amore e tradimenti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella puntata di Love is in the air di venerdì 8 ottobre 2021 vediamo che Alexander ha preparato tutto per una cena romantica con Ayfer, ma per errore l'invito viene inviato ad Aydan. L'uomo confessa subito alla sua donna quello che è accaduto, ma lei reagisce male mandandolo via. Intanto si conclude la vacanza di Eda con Deniz e quella di Serkan con Selin. La tensione tra la Yildiz e il Bolat è ancora alta e lui non riesce proprio a ricordarsi di lei. L'episodio è trasmesso su Canale 5 alle ore 16:50 circa.

MediasetPlay : Cosa succederà nella puntata di Love is in the air che andrà in onda domani su #Canale5 e in streaming su Mediaset…