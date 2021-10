L’Italia perde senza Immobile, il fratello: “Ora a chi diamo la colpa?” (Di giovedì 7 ottobre 2021) “E ora? A chi diamo la colpa? Il capro espiatorio non c’è”. Lo scrive su Instagram, Luigi Immobile, fratello dell’attaccante della Lazio, dopo la sconfitta delL’Italia in casa contro la Spagna nella prima delle due semifinali di Nations League 2021. Immobile, indisponibile per una lesione di basso graso rimediata in Europa League, era stato criticato nelle ultime apparizioni con la maglia azzurra. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) “E ora? A chila? Il capro espiatorio non c’è”. Lo scrive su Instagram, Luigidell’attaccante della Lazio, dopo la sconfitta delin casa contro la Spagna nella prima delle due semifinali di Nations League 2021., indisponibile per una lesione di basso graso rimediata in Europa League, era stato criticato nelle ultime apparizioni con la maglia azzurra. SportFace.

