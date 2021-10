Legambiente Latina | volontari al lavoro per la pulizia dell’argine destro del fiume Sisto

(Di giovedì 7 ottobre 2021)– L’associazione Circolo Arcobaleno PontinoAPS, in collaborazione con il Comune die l’azienda speciale municipale ABC di, ha organizzato per il giorno sabato 9 ottobre 2021 una iniziativa didelnel tratto di Via Fosso. L’iniziativa è organizzata nell’ambito della campagna nazionale diPuliamo il Mondo che da anni promuove azioni volte a sensibilizzare le amministrazioni, i cittadini e tutti gli stakeholders della comunità territoriale alla cura e alla salvaguardia del nostro territorio, mobilitandoli in attività didi aree affette dal grave e drammatico fenomeno dell’abbandono di rifiuti. Dopo le iniziative ...

In quel momento in Italia erano presenti quattro (piccole) centrali:dal 1964, Sessa Aurunca ... tempo in cui Maurizio Sacchi (Psi) e Chicco Testa fondarono Lega per l'Ambiente (oggi)...Ci sono voluti 64 giorni di incubazione - spiegano da- per far nascere il primo plotone di tartarughe che dopo essere state pesate e misurate sono state liberate in mare. I Tartawatchers ...A Terracina sono nate, sabato scorso, 35 tartarughine della specie Caretta Caretta. Ad attenderle hanno trovato i Tartawatchers di Legambiente ...TERRACINA – Sono nate le prime 35 tartarughe Caretta Caretta del nido di Terracina che si era allagato ed era stato traslocato d’emergenza pochissimi giorni prima della data prevista di schiusa il 24 ...