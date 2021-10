Lecco | donna rimprovera ragazzi e viene massacrata di botte

(Di giovedì 7 ottobre 2021) . Ora è ricoverata in ospedale. Anche un vicino che l’ha soccorsa è stato aggredito Una semplice richiesta, quella di allontanarsi dall’androne del condominio perchè facevano rumore, è costata cara ad unadidi 55 anni. La, dopo essersi rivolta ad un gruppo di giovani è stata aggredita con calci e pugni. La violenza è stata tale che si è reso necessario il ricovero in ospedale. Lanon è l’unica malcapitata, poiché la violenza dei giovani si è abbattuta anche su un vicino quarantenne che è intervenuto, tentando di difenderla. L’aggressione ha avuto luogo, ieri sera, mercoledì 6 ottobre, poco dopo le 22, in corso San Michele del Carso, nel rione lecchese di Rancio. Leggi anche: TEXAS, UNA SPARATORIA IN UNA SCUOLA CAUSA QUATTRO FERITI Seconda la ricostruzione dei fatti, la...

laprovinciadilc : #Lecco, ancora violenza: donna aggredita da un gruppo di ragazzi - tonymultimedia1 : Branco di Giovani ? ma chi sono questi giovani che arrivano a mettere le mani addosso ad una donna??? voglia di men… - lecco_notizie : Donna aggredita a colpi di casco, calci e pugni da un gruppo di sbandati - monicascapin77 : RT @TgrRaiVeneto: Lombarda di Lecco insegna Neuropsicologia. Avrà lei il compito di traghettare il Bo verso l'anniversario degli 800 anni d… - vinovavi : RT @TgrRaiVeneto: Lombarda di Lecco insegna Neuropsicologia. Avrà lei il compito di traghettare il Bo verso l'anniversario degli 800 anni d… -

Ultime Notizie dalla rete : Lecco donna

Ha rimproverato un gruppo di ragazzi per gli schiamazzi in cortile ed è stata massacrata di botte . È successo a, dove unadi 55 anni è stata aggredita con calci e pugni, ma anche a colpi di casco. Leggi anche > Laaveva chiesto ai ragazzi di allontanarsi dal cortile perché stavano facendo ...La, ricoverata all'ospedale di, avrebbe invitato un gruppetto di giovani, non residenti, che stavano "bivaccando" in uno spazio condominiale, ad andarsene. Da lì la violenza Un episodio di ...LECCO - Una donna di 55 anni è ricoverata in ospedale "colpevole" di aver rimproverato un gruppo di giovani che bivaccavano nel cortile condominiale. L'aggressione nella tarda serata di mercoledì in c ...Ennesimo grave episodio di violenza a Lecco, nella serata di mercoledì, questa volta in via San Michele del Carso. Una donna di 55 anni, residente in zona, avrebbe intimato a un gruppetto di ragazzi d ...