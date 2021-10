Juventus, obiettivo difesa: spunta un ex Atalanta! (Di giovedì 7 ottobre 2021) Uno dei tanti problemi per la Juventus in questi anni è stata sicuramente la questioni terzini. A parte l’infinito Cuadrado, non ha avuto molte garanzie. Una di queste è sicuramente il rendimento sempre più calante di Alex Sandro, che in questa stagione però sembra essersi ripreso. Ma non basta, la Juventus cerca giocatori di qualità, di corsa e soprattutto titolari affidabili. Juventus, l’obiettivo a sorpresa per la fascia: piace l’ex Atalanta Castagne! E a tal proposito, la Vecchia Signora cerca in Premier League. In particolar modo in casa Leicester City e un ex Serie A: Timothy Castagne, che ha calcato i campi italiani con la maglia dell’Atalanta. Stupisce più che altro il fatto che si stia confermando ad altissimi livelli. Brendan Rodgers – allenatore delle Foxes – spesso lo schiera titolare nel suo ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 ottobre 2021) Uno dei tanti problemi per lain questi anni è stata sicuramente la questioni terzini. A parte l’infinito Cuadrado, non ha avuto molte garanzie. Una di queste è sicuramente il rendimento sempre più calante di Alex Sandro, che in questa stagione però sembra essersi ripreso. Ma non basta, lacerca giocatori di qualità, di corsa e soprattutto titolari affidabili., l’a sorpresa per la fascia: piace l’ex Atalanta Castagne! E a tal proposito, la Vecchia Signora cerca in Premier League. In particolar modo in casa Leicester City e un ex Serie A: Timothy Castagne, che ha calcato i campi italiani con la maglia dell’Atalanta. Stupisce più che altro il fatto che si stia confermando ad altissimi livelli. Brendan Rodgers – allenatore delle Foxes – spesso lo schiera titolare nel suo ...

