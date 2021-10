Juventus | due nomi per il bomber tanto desiderato | i dettagli

(Di giovedì 7 ottobre 2021) La, dopo l’addio di Ronaldo, ha dovuto improvvisare l’arrivo di un attaccante e la scelta è caduta su Kean. In estate, però, se non dovessero convincere ne lui ne Morata, i bianconeri potrebbero affondare il colpo per un altro, mercato,più caldi sono quelli di Vlahovic e Icardi. Il serbo, molto probabilmente, lascerà la Fiorentina ma il prezzo del cartellino potrebbe essere molto alto. L’argentino, invece, potrebbe voler cambiare aria dato che non sta giocando molto al PSG a causa del trio delle meraviglie. LEGGI ANCHE: Inter, tanti rinnovi in vista: la situazione L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Ben piazzata nel proprio girone, la, convittorie all'attivo e sei punti. Nel mondo delle scommesse online calcio , tuttavia, sono altre le favorite per la Champions 2021 . La Juve, ...Allanon va mai dimenticato il futuro di Alvaro Morata, l'attaccante attualmente in prestito dall'Atletico Madrid. Sinora il suo impiego è costato 20 milioni inanni, per riscattarlo ne ...La Juventus vuole puntare su Vlahovic per l’attacco del futuro. Per arrivare al serbo, i bianconeri sono disposti a sacrificare due talenti Le dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente della ...Dusan Vlahovic non rinnoverà il contratto con la Forentina. Sullo sfondo c'è la Juventus, che per provare a mettere le mani sul serbo potrebbe rinunciare ad Alvaro Morata. Rocco Commisso valuta il suo ...