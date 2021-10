Italia-Spagna, la partita dei bianconeri: Bonucci lascia gli azzurri in dieci (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’espulsione che condiziona la gara L’Italia comincia bene la partita, arriva subito un tiro di Chiesa a impensierire Unai Simon, portiere della Spagna. I problemi cominciano dopo i primi dieci minuti di partita, dove l’Italia subisce il possesso palla degli iberici e gli azzurri cominciano ad innervosirsi. Il primo giallo per Bonucci arriva infatti per proteste contro l’arbitro, richiedendo un calcio di punizione. Ma, già sotto per 0-1, ciò che cambia in modo quasi irreversibile l’andamento della partita è la seconda ammonizione per il centrale della Juventus. Un contatto con un calciatore della Roja in aria, su un colpo di testa, fa sì che l’arbitro decida di estrarre il secondo cartellino giallo nei confronti di ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’espulsione che condiziona la gara L’comincia bene la, arriva subito un tiro di Chiesa a impensierire Unai Simon, portiere della. I problemi cominciano dopo i primiminuti di, dove l’subisce il possesso palla degli iberici e glicominciano ad innervosirsi. Il primo giallo perarriva infatti per proteste contro l’arbitro, richiedendo un calcio di punizione. Ma, già sotto per 0-1, ciò che cambia in modo quasi irreversibile l’andamento dellaè la seconda ammonizione per il centrale della Juventus. Un contatto con un calciatore della Roja in aria, su un colpo di testa, fa sì che l’arbitro decida di estrarre il secondo cartellino giallo nei confronti di ...

