Ilda Boccassini confessa di essersi innamorata di Giovanni Falcone | «Temevo che quel sentimento…»

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Esce oggi per i tipi di Feltrinelli Editore La stanza numero 30, libro autobiografico di, ex procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano. Nelle 339 pagine il magistrato racconta per la prima volta la sua storia: dalle indagini sulle stragi mafiose del 1992 ai processi Imi-Sir, Lodo Mondadori e tanti altri. Il Corriere della Sera dedica una pagina intera al libro con due articoli uno a firma di Roberto Saviano e l’altro a firma di Alfio Sciacca. «Il centro narrativo, che tracima di felicità e dolore al contempo, – scrive Saviano – è l’incontro con, perun mentore, un riferimento umano e professionale. Tanto che, scrive, il 23 maggio 1992 sarà per lei “il giorno in cui tutto finisce e tutto comincia”».rivela ...

Giovanni Falcone nell'autobiografia di Ilda Boccassini

Del resto qualche elemento su cui ragionare c'era: due pm,e Roberto Sajeva, che lavoravano a Caltanissetta quando partirono le indagini, avevano messo per iscritto le loro ...Lo misero per iscritto due pubblici ministeri,e Roberto Sajeva, prima di andare via da Caltanissetta. I giudici del processo Borsellino ter dissero che Scarantino si stava ...Il libro a dell’ex procuratore aggiunto di Milano: anche particolari inediti sul rapporto che la legava al giudice istruttore che conobbe negli anni Ottanta ...In «La stanza numero 30», il libro di Ilda Boccassini, anche particolari inediti sul rapporto che la legava a Falcone, che conobbe negli anni ‘80. «Nel ‘91 andammo in Argentina per interrogare un boss ...