Ikea lancia “Eftertrada” la sua prima collezione di abbigliamento (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ikea, dalla casa al fashion, ora lancia una capsule collection di abbigliamento streetwear ispirato alla cultura di Harajuku, zona di Tokyo famosa per la sua cultura giovanile e per la sua rigogliosa forza creativa. Lo sviluppo di “Eftertrada”, questo il nome della capsule, è avvenuto attraverso una collaborazione fra la casa madre svedese e la filiale giapponese di Tokyo. I designer di Ikea si sono lasciati ispirare dallo stile di vita di quattro giovani personaggi speciali, un direttore artistico, una musicista, un fotografo e una modella. Il risultato è stata la creazione di capi di abbigliamento semplici, basici e funzionali e assolutamente riconoscibili e di tendenza. Il logo giallo e blu del gigante svedese domina il retro delle felpa e delle maglietta, entrambe bianche. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021), dalla casa al fashion, orauna capsule collection distreetwear ispirato alla cultura di Harajuku, zona di Tokyo famosa per la sua cultura giovanile e per la sua rigogliosa forza creativa. Lo sviluppo di “”, questo il nome della capsule, è avvenuto attraverso una collaborazione fra la casa madre svedese e la filiale giapponese di Tokyo. I designer disi sono lasciati ispirare dallo stile di vita di quattro giovani personaggi speciali, un direttore artistico, una musicista, un fotografo e una modella. Il risultato è stata la creazione di capi disemplici, basici e funzionali e assolutamente riconoscibili e di tendenza. Il logo giallo e blu del gigante svedese domina il retro delle felpa e delle maglietta, entrambe bianche. ...

