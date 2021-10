“Ho paura, non lo riconosco più”. Adriana Volpe non lo nasconde: perché l’addio dal marito (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lei avrebbe saggiamente tenuto tutto per sé nel suo privato, sebbene comunque a debita distanza dalla figlia Gisele. Il rapporto tra Adriana Volpe e il marito negli ultimi tempi si è talmente incrinato da spezzarsi una volta per tutte, in via definitiva. Purtroppo l’imprenditore Roberto Parli ha più volte messo in piazza loro faccende personali, creando il caos. Gravi accuse pubbliche poi scoperte totalmente infondate, seguite da scuse per poi riprendere il tutto ancora da capo. Non avrebbe voluto, ma infine ha proprio dovuto farlo. Adriana Volpe preferiva non parlare della sua vita privata ai fan attraverso le testate di gossip, ma è stato necessario per mettere chiarezza sule problematiche che sta vivendo per via dell’ex consorte Roberto Parli. Nonostante sia delusa e dispiaciuta dal comportamento ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lei avrebbe saggiamente tenuto tutto per sé nel suo privato, sebbene comunque a debita distanza dalla figlia Gisele. Il rapporto trae ilnegli ultimi tempi si è talmente incrinato da spezzarsi una volta per tutte, in via definitiva. Purtroppo l’imprenditore Roberto Parli ha più volte messo in piazza loro faccende personali, creando il caos. Gravi accuse pubbliche poi scoperte totalmente infondate, seguite da scuse per poi riprendere il tutto ancora da capo. Non avrebbe voluto, ma infine ha proprio dovuto farlo.preferiva non parlare della sua vita privata ai fan attraverso le testate di gossip, ma è stato necessario per mettere chiarezza sule problematiche che sta vivendo per via dell’ex consorte Roberto Parli. Nonostante sia delusa e dispiaciuta dal comportamento ...

