Hard Rock Cafe Roma, 22° edizione del Pinktober (Di giovedì 7 ottobre 2021) Hard Rock Cafe Roma rinnova anche quest'anno la sua campagna Pinktober a sostegno della ricerca sul cancro al seno con un merchandising in edizione limitata e con un evento previsto il 12 ottobre. Dalle 20.30 nello storico locale di Via Veneto andrà in scena una serata dedicata al divertimento e alla solidarietà. Sarà servito un menu speciale disponibile con in abbinamento soda o soda e birra, mentre sul palco si esibirà live Janis is Alive, la Janis Joplin tribute band con la voce di Gianna Chillà. Per ogni menu speciale Pinktober acquistato verranno donati 2 euro a favore di AIRC. Inoltre, sarà possibile sostenere e ricevere informazioni sul Nastro Rosa AIRC, la campagna dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno. Per tutto il mese di ottobre verrà attivata ...

