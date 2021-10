Green pass, dal 15 ottobre rischio paralisi trasporto marittimo e terrestre nel Paese (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Se non si risolvono alcune criticità legate al Green pass al 15 ottobre il trasporto nel Paese rischia la paralisi”. A lanciare l’allarme sul nodo della certificazione verde, in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo per i lavoratori, è il vicepresidente di Conftrasporto Gian Enzo Duci, a margine del convegno “Next generation shipping”, nell’ambito della “Genoa shipping week”. “Quando è stato introdotto il Green pass sul posto di lavoro il mondo dei trasporti non è stato al centro dell’attenzione del legislatore – spiega Duci –. A bordo delle navi di bandiera italiana ci troviamo con situazioni diverse da quelle di un posto di lavoro a terra. Abbiamo equipaggi multinazionali, molti provenienti da Paesi che hanno ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Se non si risolvono alcune criticità legate alal 15ilnelrischia la”. A lanciare l’allarme sul nodo della certificazione verde, in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo per i lavoratori, è il vicepresidente di ConfGian Enzo Duci, a margine del convegno “Next generation shipping”, nell’ambito della “Genoa shipping week”. “Quando è stato introdotto ilsul posto di lavoro il mondo dei trasporti non è stato al centro dell’attenzione del legislatore – spiega Duci –. A bordo delle navi di bandiera italiana ci troviamo con situazioni diverse da quelle di un posto di lavoro a terra. Abbiamo equipaggi multinazionali, molti provenienti da Paesi che hanno ...

Advertising

borghi_claudio : Ma come? Già finito il nessuno pagherà di più e nessuno pagherà di meno? Durato meno di 24 ore. Il 'non c'è alle v… - matteosalvinimi : Discoteche riaperte, col Green Pass, ma solo col 35% di capienza? Presa in giro senza senso scientifico, sanitario,… - borghi_claudio : Secondo me non c'è nulla da valutare. Anche in questo caso, come per il catasto, la soluzione per vivere tranquill… - CarinoLodi : RT @borghi_claudio: Secondo me non c'è nulla da valutare. Anche in questo caso, come per il catasto, la soluzione per vivere tranquilli è… - Ilsuperbo89 : RT @Agenzia_Italia: Continua la frenata della vaccinazioni nonostante il green pass -