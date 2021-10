Gf Vip | Alex Belli è sterile? La moglie racconta tutta la verità

Leggi su anticipazionitv

Delia Duran, ladiconcorrente del Gf Vip 6, ha parlato della loro volontà di diventare genitori. La questione è venuta anche in una puntata del reality, in cuiaveva appunto parlato della sua difficoltà di diventare padre come confermano queste parole di Delia: "Abbiamo fatto degli esami e io sono a posto, mentre lui ha qualche difficoltà, anche se non grave". La Duran ha anche aggiunto che se necessario ricorreranno all'inseminazione artificiale e che in ogni caso il suo amore perrimarrà invariato.