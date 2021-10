GF Vip 6, perché Lulù Selassié ha sempre con sé un nastro rosso? (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lulù Selassié al Grande Fratello Vip non si separa mai dal suo nastro rosso, ecco perché lo indossa sempre Lulù Selassié sta partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La ragazza sta catturando non poco l’attenzione dei telespettatori, soprattutto per il flirt con Manuel Bortuzzo. Il nuotatore non sembra essere interessato quanto lei, il suo atteggiamento sta facendo soffrire non poco la gieffina che lamenta poche attenzioni da parte sua. Nelle scorse ore Manuel ha chiaramente detto che dopo il reality non ci sarà una storia d’amore tra loro. Intanto, Lulù Selassié sta incuriosendo non poco i telespettatori anche per i particolari accessori portati nella ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 7 ottobre 2021)al Grande Fratello Vip non si separa mai dal suo, eccolo indossasta partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La ragazza sta catturando non poco l’attenzione dei telespettatori, soprattutto per il flirt con Manuel Bortuzzo. Il nuotatore non sembra essere interessato quanto lei, il suo atteggiamento sta facendo soffrire non poco la gieffina che lamenta poche attenzioni da parte sua. Nelle scorse ore Manuel ha chiaramente detto che dopo il reality non ci sarà una storia d’amore tra loro. Intanto,sta incuriosendo non poco i telespettatori anche per i particolari accessori portati nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip perché Bortuzzo, il padre tuona su Lulù e spiega: 'Manuel ha avuto un'infezione' Gli serve come terapia personale perché lo aiuta con la circolazione: più sta in piedi con il peso ... Franco stravede per la giovane che ha notato che il 22enne ha l'occhio un po' spento al GF Vip . ...

Grande Fratello Vip 6, Nicola Pisu su Soleil Sorge: "vorrei provare a baciarla' La convivenza all'interno della casa del Grande Fratello Vip spesso fa nascere dei sentimenti tra i ... Perché me lo sento proprio. Però non voglio nemmeno rimanere così, che poi la cosa non finisce ...

