Gatto assaggia il gelato per la prima volta | video

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Si sa: ilè uno dei dolci più amati non solo dai più piccoli ma anche dagli adulti che ne fanno scorpacciate nei mesi più caldi. Lo stesso però non si può dire di questo dolce gattino che, dopo averto per laun cucchiaino di, ne resta assolutamente insoddisfatto. La sua reazione ha fatto impazzire il popolo di Tik Tok: ilha totalizzato oltre 450.000 visualizzazioni e 6 mila commenti. Guarda tutti idivertentidolcissimo bacia ed abbraccia un caneChi l'ha detto che l'amicizia tra cane enon può esistere? ...ingegnoso si costruisce un letto con la carta assorbenteI gatti e la carta: ...

Advertising

sturmmhond : @reeedriott ecco il mio gatto che assaggia la bresaola vegana -

Ultime Notizie dalla rete : Gatto assaggia

Panorama

i prodotti tipici aretini come la zuppa dei tarlati, la pappa al pomodoro, la bistecca chianina o il dolce gattò. Se invece ti piace fare passeggiate in natura e se sei amante del trekking e ...i prodotti tipici aretini come la zuppa dei tarlati, la pappa al pomodoro, la bistecca chianina o il dolce gattò. Se invece ti piace fare passeggiate in natura e se sei amante del trekking e ...Com’è fatto il padiglione Italia. Beni di consumo, beni intermedi e beni strumentali. Emirati Arabi mercato strategico. Dubai e gli Emirati Arabi Uniti sono del resto un mercato strategico per le nost ...Prosegue il soggiorno a New York del principe Harry e Meghan Markle che si sono fermati a mangiare pollo e waffle da Melba's, celebre ristorante di Harlem ...