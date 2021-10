G20: Casellati, nostri parlamenti serbatoio di democrazia (Di giovedì 7 ottobre 2021) "I paesi del G20 rappresentano il 60% della popolazione mondiale, l'80% della ricchezza globale e il 75% del commercio internazionale. Ma le convergenze maturate in seno al G20 contano, in realtà, per ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) "I paesi del G20 rappresentano il 60% della popolazione mondiale, l'80% della ricchezza globale e il 75% del commercio internazionale. Ma le convergenze maturate in seno al G20 contano, in realtà, per ...

