Fino all'Ultimo Battito: anticipazioni quarta puntata di giovedì 14 ottobre 2021

Fino all'Ultimo Battito - Giovanni Carone e Marco Bocci Cinzia TH Torrini è ormai un'istituzione della fiction Rai. E' stata lei a dirigere successi quali Un'Altra Vita, Sorelle, Pezzi Unici e adesso è dietro la macchina da presa del nuovo melò-crime Fino all'Ultimo Battito. Tutti titoli che hanno in comune due cose: la prima è l'importanza della location scelta, con la trasformazione rispettivamente di Ponza, Matera, Firenze e Bari in veri e propri personaggi del racconto; la seconda è la presenza nel cast di Loretta Goggi, attrice che la regista apprezza e sa valorizzare. A seguire tutte le anticipazioni della nuova fiction, aggiornate di episodio in episodio. 1×07: Il bacio tra Diego e Rosa non passa inosservato. Elena ha visto tutto e affronta il compagno. Diego ammette di aver ...

