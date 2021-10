F1, GP Turchia 2021. Istanbul Park 16° round tra Hamilton e Verstappen. Un episodio può decidere il Mondiale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Archiviato un weekend di pausa, la Formula Uno si appresta a riaccendere i motori. Il sedicesimo dei ventidue atti della stagione 2021 andrà in scena all’Istanbul Park, dove domenica si disputerà il Gran Premio di Turchia. Lo scorso anno la pioggia scompigliò la griglia di partenza e il GP, regalando una gara palpitante che consegnò matematicamente il Mondiale a Lewis Hamilton. Oggi, invece, il britannico è ingaggiato in una furiosa lotta con Max Verstappen. Dopo quindici appuntamenti, il veterano inglese e l’emergente olandese sono separati da soli 2 punti. Vero che il Re Nero ha ripreso il comando della classifica generale dopo il Gran Premio di Russia, ma si sapeva che quella tappa sarebbe stata favorevole al trentaseienne della Mercedes. Il ventiquattrenne della ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) Archiviato un weekend di pausa, la Formula Uno si appresta a riaccendere i motori. Il sedicesimo dei ventidue atti della stagioneandrà in scena all’, dove domenica si disputerà il Gran Premio di. Lo scorso anno la pioggia scompigliò la griglia di partenza e il GP, regalando una gara palpitante che consegnò matematicamente ila Lewis. Oggi, invece, il britannico è ingaggiato in una furiosa lotta con Max. Dopo quindici appuntamenti, il veterano inglese e l’emergente olandese sono separati da soli 2 punti. Vero che il Re Nero ha ripreso il comando della classifica generale dopo il Gran Premio di Russia, ma si sapeva che quella tappa sarebbe stata favorevole al trentaseienne della Mercedes. Il ventiquattrenne della ...

Advertising

SkySportF1 : F1, Ferrari: Sainz in Turchia con il 4° motore, partirà ultimo in griglia #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkyTG24 : In #Turchia un #ubriaco ha aiutato a cercare un disperso ma lo scomparso era lui: - Agenzia_Ansa : Turchia, ubriaco aiuta a cercare un disperso, ma la persona scomparsa era lui #ANSA - SkySportF1 : F1, GP Turchia. Red Bull, livrea 'vintage' dedicata a Honda. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #TurkishGP - andreastoolbox : F1, GP Turchia. Red Bull, livrea 'vintage' dedicata a Honda. VIDEO | Sky Sport -