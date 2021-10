Elezioni Roma, scontro Michetti-Gruber: “Falsità, io sono democristiano” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Elezioni a Roma, il candidato Michetti risponde a quanto detto ieri sera da Lilli Gruber a Otto e mezzo: “Mai avuto rapporti con neofascisti” Enrico Michetti (screen YouTube)“Viene dal mondo destra destra destra, forse anche neofascista“. Così ieri sera a Otto e mezzo Lilli Gruber – rimarcando tre volte – parlando di Enrico Michetti, il candidato di centrodestra che se la vedrà con Gualtieri al ballottaggio per la poltrona di sindaco di Roma. Parole che non sono piaciute al candidato che ha risposto alla giornalista dichiarando all’AdnKronos il suo essere democristiano. Foto Getty Images“Vergognoso, sono state dette cose infondate e false, così si crea un clima infernale” ha detto ... Leggi su ck12 (Di giovedì 7 ottobre 2021), il candidatorisponde a quanto detto ieri sera da Lillia Otto e mezzo: “Mai avuto rapporti con neofascisti” Enrico(screen YouTube)“Viene dal mondo destra destra destra, forse anche neofascista“. Così ieri sera a Otto e mezzo Lilli– rimarcando tre volte – parlando di Enrico, il candidato di centrodestra che se la vedrà con Gualtieri al ballottaggio per la poltrona di sindaco di. Parole che nonpiaciute al candidato che ha risposto alla giornalista dichiarando all’AdnKronos il suo essere. Foto Getty Images“Vergognoso,state dette cose infondate e false, così si crea un clima infernale” ha detto ...

Advertising

fattoquotidiano : Elezioni Roma, Conte: “Richieste di Calenda a Gualtieri? Dettare condizioni agli altri mi sembra arrogante. Mai pen… - ivanscalfarotto : Bravissimi @valerio_casini e @FraLeoncini, iscritti a @italiaviva e risultati i più votati nella lista… - Adnkronos : Elezioni a #Roma, #Calenda: 'All'opposizione in ogni caso. Non entreremo in giunta, voti non sono miei e non posso… - BallettiRoberto : RT @tempoweb: Opportunista e bugiardo: la #Meloni stende #Calenda: svende voti al #Pd #elezioni #roma #ballottaggio #7ottobre #iltempoquoti… - CuiProdest_67 : RT @tempoweb: Opportunista e bugiardo: la #Meloni stende #Calenda: svende voti al #Pd #elezioni #roma #ballottaggio #7ottobre #iltempoquoti… -