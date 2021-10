Discoteche | oggi le regole | ma è braccio di ferro sulla capienza al 35%

(Di giovedì 7 ottobre 2021) attesa in giornata una decisione del governo. Il Cts ha dato il via libera. Per i gestori delle sale da ballo si tratterebbe però di una riapertura anti - economica

Advertising

francescocosta : Oggi su Morning: il caso Morisi si sta sgonfiando, e i giornali non ci stanno facendo una gran figura; i fascisti i… - borghi_claudio : @LucaAgostini20 @WRicciardi @Ariachetira Basta chiedere ma guardi che informarsi da soli non è difficile. Oggi conf… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Oggi il chiarimento tra il premier e Salvini. Ma già si profila lo scontro sulla riapertura delle discoteche [di @Wand… - marcotravaglio : RT @fattoquotidiano: Oggi il chiarimento tra il premier e Salvini. Ma già si profila lo scontro sulla riapertura delle discoteche [di @Wand… - fattoquotidiano : Oggi il chiarimento tra il premier e Salvini. Ma già si profila lo scontro sulla riapertura delle discoteche [di… -

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche oggi

Il Sole 24 ORE

attesa in giornata una decisione del governo. Il Cts ha dato il via libera. Per i gestori delle sale da ballo si tratterebbe però di una riapertura anti - economicaPoi annuncia:"al Consiglio dei ministri porteremo posizioni europeiste e chiederemo sostanziali riaperture"."Cts chiede 35% per? Noi doppio".Capienze: dopo il via libera del Comitato tecnico scientifico ad una capienza massima del 35%, non c'è ancora accordo tra le forze di maggioranza e le associazioni di categoria pronte a scendere in pi ...Gli italiani che hanno avuto almeno una dose sono 45.555.233, l'84,35% della popolazione over 12 mentre quelli che hanno completato il ciclo vaccinale sono 42.996.302, il 79,61% della popolazione over ...