Covid oggi Italia, Ecdc: “Basilicata rossa e Calabria gialla” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Coronavirus in Italia, continuano ad aumentare le aree colorate di verde nel Paese, mentre rimane una singola regione in rosso, ma questa settimana è la Basilicata e non la Calabria, che si guadagna il giallo dopo lunghi giorni trascorsi in una fascia più elevata di rischio. E’ il quadro della situazione epidemiologica Covid misurato dall’Ecdc, Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, in base all’incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, combinata con il tasso di positivi sui test effettuati. Nella mappa aggiornata salgono a 10 le regioni e province autonome nella fascia di minor rischio. Le new entry in verde sono Umbria e Puglia, che si aggiungono a Liguria, provincia autonoma di Trento, Abruzzo, Sardegna, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Molise. Il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Coronavirus in, continuano ad aumentare le aree colorate di verde nel Paese, mentre rimane una singola regione in rosso, ma questa settimana è lae non la, che si guadagna il giallo dopo lunghi giorni trascorsi in una fascia più elevata di rischio. E’ il quadro della situazione epidemiologicamisurato dall’, Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, in base all’incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, combinata con il tasso di positivi sui test effettuati. Nella mappa aggiornata salgono a 10 le regioni e province autonome nella fascia di minor rischio. Le new entry in verde sono Umbria e Puglia, che si aggiungono a Liguria, provincia autonoma di Trento, Abruzzo, Sardegna, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Molise. Il ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 18 su 100. Nota metodologica completa:… - Adnkronos : Covid, #Ricciardi: “Muoiono i non vaccinati”. - immediatonet : ?? #Covid, prosegue il calo di contagiati e ricoverati in Intensiva. Oggi in Italia 2.938 nuovi positivi ?? - borrillo62 : RT @FerdiGiugliano: 'Dal 2005 a oggi, l’Europa ha affrontato la grande recessione, la crisi dell’euro, la pandemia di Covid-19. La Cancelli… - FerdiGiugliano : 'Dal 2005 a oggi, l’Europa ha affrontato la grande recessione, la crisi dell’euro, la pandemia di Covid-19. La Canc… -