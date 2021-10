Covid, la Sicilia torna in zona bianca (Di giovedì 7 ottobre 2021) . Ecco quando. Le ultime notizie. L’atteso annuncio è arrivato un giorno prima del previsto: la Sicilia torna in zona bianca, da sabato prossimo, 10 ottobre. La situazione epidemiologica è in miglioramento da diversi giorni ma non abbastanza da far tornare la zona bianca già lunedì scorso. Infatti, per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 7 ottobre 2021) . Ecco quando. Le ultime notizie. L’atteso annuncio è arrivato un giorno prima del previsto: lain, da sabato prossimo, 10 ottobre. La situazione epidemiologica è in miglioramento da diversi giorni ma non abbastanza da farre lagià lunedì scorso. Infatti, per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

