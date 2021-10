Covid, i non vaccinati in ospedale costano 64 milioni di euro in un mese (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono costati al Servizio sanitario nazionale 64 milioni di euro in un solo mese, dal 20 agosto al 19 settembre 2021, i 5.798 non vaccinati finiti in area medica e i 691 in terapia intensiva. Precisamente 63.811.181 euro, di cui, 46.501.415 per le ospedalizzazioni in area medica e 17.309.766,11 per quelle in intensiva. È il dato del report dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (Altems) dell’Università Cattolica. Il 94% dei non vaccinati ospedalizzati non sarebbe stato ricoverato in area medica se si fosse immunizzato. Tra i ricoverati in terapia intensiva non vaccinati, il 96% avrebbe evitato il ricovero. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono costati al Servizio sanitario nazionale 64diin un solo, dal 20 agosto al 19 settembre 2021, i 5.798 nonfiniti in area medica e i 691 in terapia intensiva. Precisamente 63.811.181, di cui, 46.501.415 per le ospedalizzazioni in area medica e 17.309.766,11 per quelle in intensiva. È il dato del report dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (Altems) dell’Università Cattolica. Il 94% dei nonospedalizzati non sarebbe stato ricoverato in area medica se si fosse immunizzato. Tra i ricoverati in terapia intensiva non, il 96% avrebbe evitato il ricovero.

