Covid, Gimbe: continua il trend in discesa di casi, morti e ricoverati (Di giovedì 7 ottobre 2021) LANDAMENTO DELLA SETTIMANA 07 ottobre 2021 12:12 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 ottobre 2021) LANDAMENTO DELLA SETTIMANA 07 ottobre 2021 12:12 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Gimbe: “Incrementi modesti di nuovi vaccinati in tutte le fasce d’età. Ora serve una strategia per la terza… - LaStampa : Covid, il report Gimbe: 13,4 milioni di dosi in frigo “ma i nuovi vaccinati sono sempre meno”. Terze dosi a rilento… - Adnkronos : #Covid, allarme Gimbe: 'Giù numero nuovi vaccinati e terze dosi a rilento'. - Cartabellotta : Report #GIMBE #COVID19 29 set-5 ott ??? nuovi casi (-9,1%), ricoveri (-13,2%), terapie intensive (-5,7%), decessi (-… - Agenzia_Ansa : Gimbe: I casi covid continuano a scendere da 5 settimane. In 7 giorni -13,2% ricoveri,-5,7% terapie intensive,-19%… -