Confermiamo i problemi con Alice Mail che non funziona il 7 ottobre

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Abbiamo importanti conferme, questa mattina, sui, considerando il fatto che la piattaforma non. Recuperando un vecchio indirizzo, infatti, ho avuto modo di effettuare un test per l’accesso alla casella di posta elettronica. Dopo aver inserito le credenziali, come si nota dall’immagine ad inizio articolo, viene restituito agli utenti un messaggio di errore. A differenza di quanto riportato di recente sul nostro magazine, in questa circostanza l’anomalia dovrebbe essere molto più diffusa. Almeno ad un primo check. Come si manifestano iconche nonVicenda di facile lettura, dunque. Le segnalazioni suiche vi sto descrivendo, le trovate su Down Detector nella scheda ...