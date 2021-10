Chi è Blazquez, in pole per la presidenza del Genoa (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Genoa si prepara al closing della trattativa che porterà ufficialmente al passaggio del club ligure agli americani di 777 Partners. L’ormai ex patron Enrico Preziosi rassegnerà le dimissioni da presidente e gli statunitensi dovranno sceglierne uno nuovo. Secondo quanto riportato da Primocanale, molto probabilmente l’incarico sarà ricoperto da Andres Blazquez, Operating Partner del fondo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ilsi prepara al closing della trattativa che porterà ufficialmente al passaggio del club ligure agli americani di 777 Partners. L’ormai ex patron Enrico Preziosi rassegnerà le dimissioni da presidente e gli statunitensi dovranno sceglierne uno nuovo. Secondo quanto riportato da Primocanale, molto probabilmente l’incarico sarà ricoperto da Andres, Operating Partner del fondo L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Chi è Blazquez, in pole per la presidenza del Genoa: Il Genoa si prepara al closing della trat… - _enz29 : RT @CalcioFinanza: Chi è Andres #Blazquez, il manager di 777 Partners in pole per la presidenza del #Genoa - CalcioFinanza : Chi è Andres #Blazquez, il manager di 777 Partners in pole per la presidenza del #Genoa - ma_blazquez : RT @lannaviv21: Chi-rin-gui-tos -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Blazquez Genoa, Ballardini: "Niente alibi voglio fame e furore" In tribuna oggi ci sarà anche Andres Blazquez, referente di 777 Partners per l'area calcistica. E all'Arechi sono attesi 200 tifosi rossoblù. I cori per me al Ferraris? Chi vuol bene al Genoa - ...

Genoa: tifosi in coda per i biglietti gratuiti "Mi hanno detto che chi ha la tessera del tifoso deve venire qui per avere il biglietto - ha detto ... co fondatore della società 777, Juan Arciniegas e Andres Blazquez. .

Blazquez a tutto campo, Petrachi in pole position come direttore sportivo La Repubblica Blazquez a tutto campo, Petrachi in pole position come direttore sportivo Ieri vertice con il dimissionario Marroccu. Il presidente potrebbe essere Castelbarco. Il ruolo di Moroni, l’allievo di Pippo Spagnolo ...

Genoa, nuova proprietà: biglietti gratis per domani, tifosi in fila In tribuna prenderanno posto Josh Wander, co fondatore della società 777, Juan Arciniegas e Andres Blazquez Domani sera, i nuovi proprietari saranno allo stadio. La nuova proprietà, il fondo americano ...

In tribuna oggi ci sarà anche Andres, referente di 777 Partners per l'area calcistica. E all'Arechi sono attesi 200 tifosi rossoblù. I cori per me al Ferraris?vuol bene al Genoa - ..."Mi hanno detto cheha la tessera del tifoso deve venire qui per avere il biglietto - ha detto ... co fondatore della società 777, Juan Arciniegas e Andres. .Ieri vertice con il dimissionario Marroccu. Il presidente potrebbe essere Castelbarco. Il ruolo di Moroni, l’allievo di Pippo Spagnolo ...In tribuna prenderanno posto Josh Wander, co fondatore della società 777, Juan Arciniegas e Andres Blazquez Domani sera, i nuovi proprietari saranno allo stadio. La nuova proprietà, il fondo americano ...