Calenda chiude l’accordo con Gualtieri: fuori i cinque stelle dal Campidoglio. Conte: “E’ autoreferenziale” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lo scontro tra Giuseppe Conte e Carlo Calenda è solo all’inizio, i due grandi leader dei partiti esclusi dalla corsa al Campidoglio ora sono pronti a scontrarsi per chi sarà decisivo nel sostegno a Roberto Gualtieri. Al momento pare che la gara all’accasamento l’abbia vinta Calenda: prima l’annuncio del sostegno a Gulatieri e poi la promessa strappata di non avere nessun grillino in giunta. Calenda odia Conte. Conte odia Calenda. Calenda non vuole Conte. Conte non vuole Calenda. Il PD però riesce a prendere i voti da tutti e due dicendo ad uno che con l’altro non è amore ma solo un rapporto estivo. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) October 6, 2021 Scelta sì ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lo scontro tra Giuseppee Carloè solo all’inizio, i due grandi leader dei partiti esclusi dalla corsa alora sono pronti a scontrarsi per chi sarà decisivo nel sostegno a Roberto. Al momento pare che la gara all’accasamento l’abbia vinta: prima l’annuncio del sostegno a Gulatieri e poi la promessa strappata di non avere nessun grillino in giunta.odiaodianon vuolenon vuole. Il PD però riesce a prendere i voti da tutti e due dicendo ad uno che con l’altro non è amore ma solo un rapporto estivo. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) October 6, 2021 Scelta sì ...

Advertising

neXtquotidiano : Calenda chiude l’accordo con Gualtieri: fuori i cinque stelle dal Campidoglio. Conte: “E’ autoreferenziale”… - Giusepp17413380 : RT @Corriere: Roma, Gualtieri chiude al M5S in giunta. E Calenda: «Io voterò per lui» - nehosss : @CasatiSilvano @CarloCalenda Quando a Calenda si chiude la vena... non ce n'è per nessuno. La Gruber ha provato com… - MarzulloRoberto : RT @La7tv: #ottoemezzo @CarloCalenda chiude le porte ad un'alleanza di #centrosinistra che includa anche il #M5S: 'Conte è un trasformista,… - _DAGOSPIA_ : ‘VOTERÒ PER GUALTIERI’ -IL CANDIDATO DI CENTROSINISTRA CHIUDE AL M5S IN GIUNTA E CALENDA -