BALLANDO CON LE STELLE: MILLY CARLUCCI PUNTA I PIEDI. LA CONFERENZA STAMPA SI FA, PUNTO! (Di giovedì 7 ottobre 2021) BALLANDO con le STELLE è uno dei programmi di PUNTA non solo di Rai1 ma di tutta la Rai, eppure MILLY CARLUCCI deve sempre lottare, tirare fuori le unghie e PUNTAre i PIEDI anche per organizzare una normale CONFERENZA STAMPA di presentazione. L'incredibile vicenda viene riferita dal Fatto Quotidiano e vede il nuovo capo della comunicazione Paolo Colantoni, nominato a settembre, contrario alle conferenze STAMPA, compresa quella di BALLANDO. Il capo della comunicazione Colantoni insieme al capo ufficio STAMPA Marroni, ha avuto subito la brillante idea di abolire o ridurre al minimo le conferenze STAMPA. "Bisogna comunicare il prodotto in modo diverso, ogni volta in ...

