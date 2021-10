Ascolti tv ieri | mercoledì 6 ottobre | dati auditel e share | chi ha vinto?

Advertising

AnnaMancini81 : Ascolti Tv martedì 5 ottobre 2021, Morgane 16.8%, Luce dei Tuoi Occhi 16% - DarioZeoli : Un altro intervento eccellente di #Bagnai su #RaiNews24 dopo quello di ieri su #RadioRai. Quando ascolti la verità… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 5 ottobre 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - italiaserait : Ascolti Tv prima serata di ieri 5 Ottobre 2021: ecco chi ha vinto - infoitcultura : Ascolti tv ieri, lunedì 4 ottobre, dati auditel e share: chi ha vinto? -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

Vittoria per la serie tv francese 'Morgane - Detective Geniale' su Rai1 che nell'ultima puntata si è aggiudicata la gara deglinel prime time dicon 3.544.000 spettatori (share 16.8%) . Su Canale 5 la serie 'Luce dei Tuoi Occhi' con Anna Valle e Giuseppe Zeno ha avuto 3.100.000 (share 16%) e su Italia 1 buon ...... Barbara d'Urso a quota 1 milione e mezzo Continua senza sosta la sfida innel pomeriggio ... E, tornata dopo lo stop di lunedì dovuto allo speciale del TG1 dedicato alle elezioni, La vita ...Il primo istituto di credito d’Italia era stato chiamato come responsabile civile quale erede di Ubi e Nuova Bpel. Babbo Boschi non chiede di parlare ...Federica Sciarelli sugli ascolti di Chi l'ha visto? "Quando sono buoni siamo contenti, perché..." Il suo, oltre ad essere un programma tra i più longevi e ...