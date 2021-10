Advertising

tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Mercoledì 6 Ottobre #ESempreMezzogiorno ha registrato nel programma di ieri 1.733.000 telespettator… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Mercoledì 6 Ottobre #Forum ha totalizzato nel programma di ieri 1.533.000 telespettatori con il 18.… - Strik1962 : @DrVitaSegreto Arrogante e maleducato… ha definito perfettamente il suo mentore e ieri sera dalla Gruber ne ha data… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Mercoledì 6 Ottobre Il programma di ieri di #Agora ha intrattenuto 442.000 telespettatori pari al 8… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 6 ottobre 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

tv,sera: Italia - Spagna vs La signora dello zoo di Varsavia. Auditelsera, 6 Ottobre 2021 Sfida Rai1 e Canale 5: 'Italia - Spagna' travolge 'La signora dello zoo di Varsavia'. Si ...Barbara D'Urso è stata superata ed asfaltata, gliparlano chiaro. E anchesera il giornalista ha voluto ringraziare, ancora una volta, i telespettatori che lo premiano: "Ci volete sempre ...Tutti i dati sugli ascolti e lo share delle trasmissioni televesive che sono andate in onda mercoledì 6 ottobre 2021 ...I diritti TV restano un tema caldissimo per la Serie A. Tra pochi minuti, a partire dalle 11, i club del massimo campionato italiano si vedranno in assemblea di Lega per discutere, tra i ...