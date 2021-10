Al teatro Signorelli la proiezione documentario su Gino Severini

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Venerdì 8 alle 21 aldi Cortona è visibile in anteprima ildi Irene Pantaleo e Lia Polizzotti ". Bisogna far cantare i colori", che ripercorre la ...

LA NAZIONE

Arezzo, 7 ottobre 2021 - Venerdì 8 alle 21 al Teatro Signorelli di Cortona è visibile in anteprima il documentario di Irene Pantaleo e Lia Polizzotti "Gino Severini. Bisogna far cantare i colori", che ripercorre la vita e le opere dell'artista. Sabato l'inaugurazione delle tre sale dedicate all'artista, alla presenza della figlia Romana. L'omaggio al centro convegni Sant'Agostino ...