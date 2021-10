Zynga apre la pre-registrazione per FarmVille 3 in attesa del lancio del 4 novembre 2021

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)Inc, leader globale nell’intrattenimento interattivo e creatore del popolare franchise, annuncia oggi l’apertura delle pre-registrazioni per il suo prossimo titolo,3. Il gioco sarà disponibile in tutto il mondo dal 4su dispositivi iOS e Android e su laptop e dispositivi desktop Apple dotati di M1.ha anche rilasciato il trailer del gioco che introduce Marie, la contadina preferita dai fan, nuovi personaggi e adorabili animali, tutti indei giocatori di3. “Dodici anni faha fatto irruzione sulla scena videoludica dando vita a una fedele community che ha generato oltre 700 milioni di download in tutto il mondo”, dice Bernard Kim, President of Publishing di ...

, la società nota - tra le altre cose - per la popolare serie FarmVille, ha diffuso un breve ... L'anteprima video di 20 secondi si apre con una famiglia di mucche che gioisce per l'arrivo del loro ...