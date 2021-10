William e Kate preoccupati per il futuro dei figli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Secondo l’esperto e storico Robert Lacey, che ne parla su “People”, William e Kate si stanno interrogando sul futuro dei tre figli e stanno cercando di dare loro un’infanzia rassicurante. Per George il destino è chiaro, essendo erede al trono. Per Charlotte e Louis i duchi di Cambridge starebbero attenti a incoraggiare passioni e inclinazioni, per evitare i problemi sorti nei fratelli minori nelle ultime tre generazioni di Windsor. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Secondo l’esperto e storico Robert Lacey, che ne parla su “People”,si stanno interrogando suldei tree stanno cercando di dare loro un’infanzia rassicurante. Per George il destino è chiaro, essendo erede al trono. Per Charlotte e Louis i duchi di Cambridge starebbero attenti a incoraggiare passioni e inclinazioni, per evitare i problemi sorti nei fratelli minori nelle ultime tre generazioni di Windsor. Articolo completo: dal blog SoloDonna

