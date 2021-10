Vortici sull’Italia | anche weekend a rischio maltempo | ecco dove

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non c’è pace per l’Italia.nei prossimi giorni continuerà a piovere su molte regioni e come se non bastasse saranno due iciclonici responsabili di questa lunga fase diche durerà almeno fino al prossimo. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nella giornata di mercoledì prenderà vita il primo vortice che dal Nordest (attenzione all’intensoverso sera) scorrerà lungo il medio Adriatico per poi raggiungere il Sud. Piogge battenti e un generale rinforzo dei venti colpiranno Lombardia, Nordest, gran parte del Centro e molte regioni del Sud. Da giovedì lo spostamento della bassa pressione verso Sud richiamerà venti freddi sia di Bora e sia di Grecale e Tramontana. Ilsi concentrerà sulle regioni adriatiche dalla Romagna alla Puglia per ...