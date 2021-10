Turkmenistan | questa è la porta dell’inferno | il vulcano aperto nel cuore della Terra

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Insi trova un pozzo di fuoco incandescente che arde senza spegnersi mai, è “Darvaza”, che in persiano significa: il suo soprannome è infatti “”. LEGGI ANCHE:– Superpiù pericoloso al mondo si trova in Italia: pronto a far tremare la: cosa dobbiamo aspettarci In parte, Darvaza è opera dell’uomo: nel 1971 un gruppo di geologi russi era alla ricerca di petrolio, perforarono la zona, causando il cedimento del terreno e la fuoriuscita di gas naturali. Si formò un cratere profondo 30 metri e con un diametro di circa 60 metri. I geologi cercarono di rimediare provando a bruciare il gas, con la speranza di spegnere in breve tempo il fuoco. Ma non funzionò: il cratere brucia senza sosta ormai da 50 anni regalando, soprattutto di ...

Advertising

lysaalll : ??Antica e rara razza di cavalli Ahal-Teke. ?? Una razza di cavalli d'oro di 3000 anni che sembra fatta a maglia d… - volga36111 : Il Turkmenistan è famoso anche per la famosa razza equina Akhal-Teke, la più antica e più bella del mondo, che vien… -

Ultime Notizie dalla rete : Turkmenistan questa

Funweek

...mappa classifica le velocità Internet più elevate (e più lente) in tutto il mondo, ... come nel caso di paesi come il. Per approfondire Cala ancora la libertà di Internet nel mondo, ...... le Olimpiadi di RIO 2016, ancora Asian Games in, i giochi Panamericani in Perù dove ... Insede oltre, alle cerimonie ufficiali, quasi ogni giorno, ci saranno delle manifestazioni ..."I vescovi sono lieti di annunciare che, con decreto dell'8 settembre 2021, la Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli ha istituito una nuova Conferenza dei vescovi del Kazakistan, dell'Uzbeki ...Le mascherine sono raccomandate, ma "contro la polvere" e nessun caso è stato denunciato. Secondo attivisti e giornalisti, la situazione è al collasso ...