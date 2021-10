The Good Doctor: Shaun è in piena crisi, ecco perchè-VIDEO (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Vediamo di capire meglio che cosa succede all’incedibile Dott Shaun e per quale motivo sta affrontando tutto questo. Shaun è in piena crisi, cosa succede?In questi giorni prosegue in America la programmazione per quanto riguarda la fiction The Good Doctor, arrivata alla quinta stagione. Il prossimo episodio andrà in onda lunedì 11 ottobre ma abbiamo alcune anteprime interessanti, compreso un VIDEO. LEGGI ANCHE —> Beautiful: Liam è gelosissimo di Steffy, è ancora innamorato di lei! Nei primi due episodi di questa nuova stagione è stato presentato bene il nuovo personaggio che entra a far parte dell’ospedale, ovvero Salen Morrison. Shaun in piena crisi! Ma a partire dall’episodio di lunedì avremmo ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Vediamo di capire meglio che cosa succede all’incedibile Dotte per quale motivo sta affrontando tutto questo.è in, cosa succede?In questi giorni prosegue in America la programmazione per quanto riguarda la fiction The, arrivata alla quinta stagione. Il prossimo episodio andrà in onda lunedì 11 ottobre ma abbiamo alcune anteprime interessanti, compreso un. LEGGI ANCHE —> Beautiful: Liam è gelosissimo di Steffy, è ancora innamorato di lei! Nei primi due episodi di questa nuova stagione è stato presentato bene il nuovo personaggio che entra a far parte dell’ospedale, ovvero Salen Morrison.in! Ma a partire dall’episodio di lunedì avremmo ...

