Sintonia Italia-Usa. Tutti i temi del colloquio Di Maio-Blinken a Parigi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A margine della riunione ministeriale dell’Ocse a Parigi, in Francia, Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, ha avuto un colloquio di oltre un’ora con Antony Blinken, segretario di Stato americano. In agenda stabilizzazione della Libia, Africa e Sahel, G20 e Coalizione anti Daesh. LE PAROLE DI Blinken Prima del bilaterale i due capi delle diplomazie hanno fatto un breve punto stampa. “Abbiamo lavorato molto, molto strettamente insieme negli ultimi nove mesi, e in particolare, oltre al nostro lavoro qui all’Ocse, Luigi, non vediamo l’ora di continuare a lavorare sulla presidenza Italiana del G20 e sul lavoro vitale che tu e l’Italia state facendo per guidarci sul Covid, sul cambiamento climatico e su molte altre questioni fondamentali del nostro tempo”, ha dichiarato ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A margine della riunione ministeriale dell’Ocse a, in Francia, Luigi Di, ministro degli Esteri, ha avuto undi oltre un’ora con Antony, segretario di Stato americano. In agenda stabilizzazione della Libia, Africa e Sahel, G20 e Coalizione anti Daesh. LE PAROLE DIPrima del bilaterale i due capi delle diplomazie hanno fatto un breve punto stampa. “Abbiamo lavorato molto, molto strettamente insieme negli ultimi nove mesi, e in particolare, oltre al nostro lavoro qui all’Ocse, Luigi, non vediamo l’ora di continuare a lavorare sulla presidenzana del G20 e sul lavoro vitale che tu e l’state facendo per guidarci sul Covid, sul cambiamento climatico e su molte altre questioni fondamentali del nostro tempo”, ha dichiarato ...

