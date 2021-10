Sinistra Civica Ecologista: frammentazione voto ci ha colpiti, avanti con Gualtieri (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma – “Abbiamo approcciato a questa campagna elettorale con ambizioni di diverse. Avremmo voluto certamente un risultato superiore al 2%, ma la frammentazione del voto ha colpito tutti compresi noi. Rifletteremo meglio sui dati nei prossimi giorni.” “Ora, però, siamo tutte e tutti concentrati sui ballottaggi di Comune e Municipi, a sostegno di Roberto Gualtieri e dei nostri candidati Presidenti. Bisogna andare a votare per vincere e per voltare pagina in città.” “Se vinceremo, Sinistra Civica Ecologista eleggerà due consiglieri comunali, Sandro Luparelli e Michela Cicculli, e altri consiglieri in quasi tutti i Municipi di Roma. Tutte e tutti a lavoro per un ultimo sforzo ed eleggere Gualtieri Sindaco, portando la Sinistra in Campidoglio. ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma – “Abbiamo approcciato a questa campagna elettorale con ambizioni di diverse. Avremmo voluto certamente un risultato superiore al 2%, ma ladelha colpito tutti compresi noi. Rifletteremo meglio sui dati nei prossimi giorni.” “Ora, però, siamo tutte e tutti concentrati sui ballottaggi di Comune e Municipi, a sostegno di Robertoe dei nostri candidati Presidenti. Bisogna andare a votare per vincere e per voltare pagina in città.” “Se vinceremo,eleggerà due consiglieri comunali, Sandro Luparelli e Michela Cicculli, e altri consiglieri in quasi tutti i Municipi di Roma. Tutte e tutti a lavoro per un ultimo sforzo ed eleggereSindaco, portando lain Campidoglio. ...

