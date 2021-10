Siamo sicuri che tassare le mance sia un bene per legalità e trasparenza? (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lungi dal voler fare un’”apologia del contante”, delle furbizie, o dal contestare i principi giuridico-normativi alla base della legittima decisione presa, la recente sentenza della Cassazione che stabilisce che le mance in contanti debbano essere considerate come reddito da lavoro dipendente, e quindi tassate, fa storcere il naso a molti (soprattutto tra gli operatori del settore alberghiero e della ristorazione) in virtù di un buon senso, che non fa giurisprudenza cui però a volte dovremmo appellarci. Il caso è presto detto e rischia di diventare presto un’ipotesi di scuola. Un capo-ricevimento di un importante albergo della Costa Smeralda ha depositato in banca una somma superiore agli 84mila euro, frutto delle mance ricevute nel corso dell’anno da parte dei facoltosi clienti del suo hotel. Questa operazione monstre in contanti è stata catalogata ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lungi dal voler fare un’”apologia del contante”, delle furbizie, o dal contestare i principi giuridico-normativi alla base della legittima decisione presa, la recente sentenza della Cassazione che stabilisce che lein contanti debbano essere considerate come reddito da lavoro dipendente, e quindi tassate, fa storcere il naso a molti (soprattutto tra gli operatori del settore alberghiero e della ristorazione) in virtù di un buon senso, che non fa giurisprudenza cui però a volte dovremmo appellarci. Il caso è presto detto e rischia di diventare presto un’ipotesi di scuola. Un capo-ricevimento di un importante albergo della Costa Smeralda ha depositato in banca una somma superiore agli 84mila euro, frutto dellericevute nel corso dell’anno da parte dei facoltosi clienti del suo hotel. Questa operazione monstre in contanti è stata catalogata ...

