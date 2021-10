Servette FCCF-Juventus Women 0-3 | esordio convincente delle bianconere in Champions League

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lacontinua a stupire, partendo nel migliore dei modi anche nel Girone A di. L’undici bianconero annichilisce a domicilio la formazione svizzera delcon un netto 3-0 targato Caruso, Hurtig e Cernoia, dopo che al 27? del primo tempo, con il risultato ancora fermo sullo 0-0 l’attaccante classe 2000 Andrea Staskova aveva fallito un calcio di rigore. Ora le ragazze del tecnico Joe Montemurro sono attese all’importante sfida di sabato pomeriggio contro il Napoli, per poi scendere in campo nuovamente mercoledì incontro il temibile Chelsea. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

Alle ore 18.45 è in programma l'importante sfida di Champions League tra Servette e Juventus. Joe Montemurro, tecnico delle bianconere, lascia in panchina bene quattro titolari: Gama (non al meglio fi ...