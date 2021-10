Scuola, il ministro Bianchi annuncia: “Presto linee comuni per le quarantene”. Sul caso banchi non a norma: “Stanziati i fondi per la sostituzione” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per il piano di screening «Stanziati 100 milioni». I banchi a rotelle, costati 119 milioni, erano “fantasmi” negli istituti ancora prima che scoppiasse il caso sulle normative antincendio Leggi su lastampa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per il piano di screening «100 milioni». Ia rotelle, costati 119 milioni, erano “fantasmi” negli istituti ancora prima che scoppiasse ilsulletive antincendio

