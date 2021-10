SBK ' low cost' per Ruiu e B - Max Racing | idea per un futuro economico?

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il circuito di Portimao è osso duro per i team che già lo conoscono, figuriamoci per chi come B - Maxvi giungeva per la prima volta . Il debutto nella SBK iridata della squadra romana è ...

Advertising

motosprint : #SBK 'low cost' per #Ruiu e #BMaxRacing: idea per un futuro economico? -

Ultime Notizie dalla rete : SBK low

Motosprint.it

Idea per unafutura? Perché no Dunque dunque, per evitare di fare i conti della serva, stiliamo un discorso generico: leeconomiche non sono . Parlando di costo vivo per la preparazione, non ...... sia le GP - 0 che le nuove GP - 2 con ruote da 12 pollici, e la naturacost del campionato ... Ora pilota di livello in, Lucas Mahias racconta quanto complicato è stato per lui emergereIl weekend di Portimao perde uno dei protagonisti del venerdì. In pista per Kawasaki KRT ci sarà solo Johnny Rea, che perde un valido alleato, dato che ieri Alex aveva fatto registrare il secondo cron ...S. Redding (GB - Ducati) 1'42”019. 7. J. Rea (GB - Kawasaki), 429. 3. J. Rea (GB - Kawasaki) 1'41'542. 2. A. Locatelli (Ita - Yamaha), 227. SUPERBIKE, LA CLASSIFICA COSTRUTTORI — Questa la classifica ...