Salvini strappa per distrarre dalla batosta. Draghi? Meglio al governo. Parla Alfieri (Pd) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lo strappo di Salvini è la rappresentazione plastica di una Lega sempre più in affanno. Specie perché la diserzione all’aula nel momento in cui era richiesto l’assenso per dare il la alla riforma fiscale, rischia di sgretolare ancor di più la rappresentatività del Carroccio. Porsi in maniera credibile a imprenditori e famiglie dopo aver deciso di non decidere su una riforma che da anni viene anelata “è un atto irresponsabile”, come ha ribadito il segretario dem Enrico Letta. Ma “non è la prima volta: la Lega ha dimostrato a più riprese di essere inaffidabile. L’esempio più lampante è stato la votazione sul decreto green pass”. In Aula “allineati al governo, salvo poi scendere in piazza e ammiccare ai no vax”. Alessandro Alfieri, senatore del Pd prende atto che ormai la Lega rappresenti un epifenomeno del governo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lo strappo diè la rappresentazione plastica di una Lega sempre più in affanno. Specie perché la diserzione all’aula nel momento in cui era richiesto l’assenso per dare il la alla riforma fiscale, rischia di sgretolare ancor di più la rappresentatività del Carroccio. Porsi in maniera credibile a imprenditori e famiglie dopo aver deciso di non decidere su una riforma che da anni viene anelata “è un atto irresponsabile”, come ha ribadito il segretario dem Enrico Letta. Ma “non è la prima volta: la Lega ha dimostrato a più riprese di essere inaffidabile. L’esempio più lampante è stato la votazione sul decreto green pass”. In Aula “allineati al, salvo poi scendere in piazza e ammiccare ai no vax”. Alessandro, senatore del Pd prende atto che ormai la Lega rappresenti un epifenomeno del...

