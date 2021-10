Roma, il regalo in ritardo per Mou: obiettivo Zakaria (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Roma tiene sempre gli occhi puntati su Denis Zakaria. Tiago Pinto ha intenzione di regalare un centrocampista a Mourinho nel mercato di gennaio e per questo sono stati riavviati i contatti con l’entourage del giocatore svizzero in forze al Borussia Moenchengladbach. Come è noto, il contratto del classe ’96 scade a giugno 2022, e poiché non sembra intenzionato a rinnovare, il suo profilo diventerà decisamente appetibile per tanti club: per questo motivo la Roma vuole provare ad anticipare tutti. Il primo obiettivo del gm portoghese sarà quello di raggiungere subito l’intesa con Zakaria in vista della prossima stagione, e poi cercare di convincerlo ad arrivare già a gennaio. In questo caso, ovviamente, servirà trattare sul prezzo del cartellino con i tedeschi. Per smuovere il Gladbach Pinto vorrebbe ... Leggi su footdata (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Latiene sempre gli occhi puntati su Denis. Tiago Pinto ha intenzione di regalare un centrocampista a Mourinho nel mercato di gennaio e per questo sono stati riavviati i contatti con l’entourage del giocatore svizzero in forze al Borussia Moenchengladbach. Come è noto, il contratto del classe ’96 scade a giugno 2022, e poiché non sembra intenzionato a rinnovare, il suo profilo diventerà decisamente appetibile per tanti club: per questo motivo lavuole provare ad anticipare tutti. Il primodel gm portoghese sarà quello di raggiungere subito l’intesa conin vista della prossima stagione, e poi cercare di convincerlo ad arrivare già a gennaio. In questo caso, ovviamente, servirà trattare sul prezzo del cartellino con i tedeschi. Per smuovere il Gladbach Pinto vorrebbe ...

